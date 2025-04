Slovenski znanstveniki odkrivajo ledeniško preteklost s preučevanjem podledeniških karbonatov

Ljubljana, 26. aprila - Slovenski znanstveniki so kot prvi empirično dokazali, da posebni minerali, imenovani podledeniški karbonati, zelo hitro razpadajo, ko niso več pod ledenikom. To odkritje pomaga bolje razumeti, kdaj in kako so se ledeniki umikali ter kako se je skozi čas spreminjalo podnebje pri nas in drugod po svetu.