Papeževe zadnje besede zahvala zdravstvenemu asistentu

Vatikan, 22. aprila - Papež Frančišek se je pred smrtjo zahvalil svojemu osebnemu zdravstvenemu asistentu, ki ga je spodbudil, da je na velikonočno nedeljo pozdravil množico na Trgu svetega Petra v Vatikanu, so sporočili iz Vatikana. Dodali so, da so bile to ene njegovih zadnjih besed, poročajo tuje tiskovne agencije.