Alice Cooper napovedal nov album s svojo prvo skupino

Berlin, 23. aprila - Ameriški rocker Alice Cooper 50 let po razpadu svoje skupine s starimi kolegi snema nov album. Skupina, ki se je imenovala Alice Cooper, je leta 1973 izdala album Muscle of Love in leto pozneje prenehala delovati. Kot je 77-letni glasbenik razkril za ameriško revijo Billboard, naj bi novi album z naslovom The Revenge of Alice Cooper izšel julija.