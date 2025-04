Med devetošolci letos večja udeležba pri NPZ kot lani, do četrtka možni vpogledi

Ljubljana, 22. aprila - Učenci 9. razredov in njihovi starši lahko od danes do četrtka do 22. ure na spletni strani http://npz.ric.si dostopajo do ovrednotenih preizkusov iz letošnjega nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). S končnimi dosežki pa bodo seznanjeni 13. maja. Med prijavljenimi se je letos preverjanja znanja udeležil višji delež devetošolcev kot lani.