Prvi mož FBS: Gledališče je umetnost, ki se vedno rojeva iz aktualnega družbenega trenutka

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 28. aprila - Festival Borštnikovo srečanje (FBS) beleži 60 let. Njegovo osrednje poslanstvo po besedah umetniškega direktorja Aleša Novaka ostaja predstavitev in nagraditev vrhunskih dosežkov slovenskega gledališča, obenem je festival promotor slovenske gledališke ustvarjalnosti doma in njen ambasador v širšem evropskem prostoru.