Izraelska preiskava ni našla dokazov o usmrtitvi reševalcev v Gazi

Tel Aviv, 20. aprila - Preiskava izraelske vojske ni našla dokazov o namerni usmrtitvi reševalcev, ki so jih izraelske sile konec marca ubile na jugu Gaze. Sklepi preiskave, ki so jih predstavili danes, so privedli do odstavitve poveljnika, ki da ni ustrezno poročal o incidentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.