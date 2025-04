Umrla je pesnica Neža Maurer

Ljubljana, 20. aprila - V 95. letu starosti je umrla pesnica in pisateljica Neža Maurer, poročajo mediji. S svojim obsežnim literarnim delom se je pomembno zapisala v novejšo zgodovino slovenskega leposlovja. Številne njene pesmi so uglasbene, z njimi pa so posneli tudi sedem kratkometražnih televizijskih filmov.