Beltinci, 18. aprila - Policiste so danes okoli 13.27 obvestili o požaru na Osnovni šoli Beltinci. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je šola evakuirana in prazna. Ogled kraja požara trenutno še ni možen, zato več podatkov o vzrokih za požar ne morejo posredovati.