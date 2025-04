Zmagovalci Arnesovega HackathONa razvili optimizacijo proizvodnje bioloških zdravil

Portorož, 19. aprila - V Grand Hotelu Bernardin Portorož je v torek potekal drugi krog Arnesovega vseslovenskega HackathONa, na katerem je slavila ekipa Ekipa42. S svojo rešitvijo je naslovila izziv zdravja in dobrega počutja in razvila optimizacijo proizvodnje bioloških zdravil, so sporočili organizatorji.