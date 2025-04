Pri zavodu Škrateljc izšel strip o Srečku Kosovelu ob praznovanju stoletnice prihodnje leto

Ljubljana, 18. aprila - Slovenska kultura se bo prihodnje leto spominjala kraškega pesnika Srečka Kosovela ob 100-letnici smrti, pri zavodu Škrateljc pa so kot uvod v praznovanje njegovo življenje in pesnjenje pravkar izdali v stripu. Srečkonstrip sta ustvarila pisatelj Žiga X Gombač in Jaka Vukotič, ki je prispeval ilustracije. Z njim želijo nagovoriti mlade bralce.