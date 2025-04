Industrijski proizvodi marca dražji

Ljubljana, 18. aprila - Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so bili marca dražji tako v mesečni kot medletni primerjavi. Na mesečni ravni so statistiki zabeležili 0,8-odstotno, na letni pa 1,2-odstotno rast. Proizvodi za prodajo na tujih trgih so se podražili bolj kot tisti za prodajo na domačem trgu.