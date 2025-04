V BiH podpisali sporazum o plinski povezavi s Hrvaško

Sarajevo, 18. aprila - Predstavniki vlade entitete Bosne in Hercegovine Federacije BiH, treh kantonov in okrožja Brčko so v četrtek podpisali memorandum o izvedbi projekta gradnje zahodne plinske povezave, s katerim bi ta območja povezali s hrvaškim plinskim sistemom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.