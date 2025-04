Tedenski pregled - svet od 18. do 24. 4.

Ljubljana, 25. aprila - Potem ko je na veliko noč še pozdravil vernike, je umrl papež Frančišek. Rusija je, medtem ko ZDA pritiskajo nanjo in na Ukrajino, naj sprejmeta predlog o prekinitvi ognja, izvedla raketni napad na Kijev. Zaradi napada na indijske turiste v Kašmirju so se zaostrili odnosi med Indijo in Pakistanom.