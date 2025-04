V Celju 16. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev

Celje, 19. aprila - V celjskem gledališču bo danes potekalo 16. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1 - Plesna miniatura. Mladi plesalci bodo nastopili v dveh starostnih kategorijah, in sicer v starostni kategoriji od 16 in 19 let ter med 20 in 24 let. Namen festivala je promovirati sodobni ples in hkrati odkrivati sveže talente.