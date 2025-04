Spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke v znamenju negotovosti glede carin

piše dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

Washington, 19. aprila - V Washingtonu bo prihodnji teden potekalo spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke. Finančni ministri in guvernerji držav članic obeh institucij, med njimi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, se bodo osredotočali predvsem na negotovosti glede carinske politike.