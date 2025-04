Tematske poti združujejo naravne in kulturne posebnosti

Ljubljana, 19. aprila - Slovenija ima 5000 kilometrov sprehajalnih in tematskih poti. Pohodnikom na zanimiv način približajo naravne in kulturne posebnosti posameznega območja, najboljše pa od leta 2011 v okviru akcije Moja dežela izbira Turistična zveza Slovenije. Ocenila jih je že več sto, med najboljših 12 pa med drugim uvrstila poti v Žirovnici, Strunjanu in Škocjanu.