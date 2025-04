Svet RS za otroke in družino predlaga financiranje programov za boljšo obravnavo otrok z vedenjskimi težavami

Ljubljana, 26. aprila - Svet RS za otroke in družino je v lanskem letu posvetil še posebno pozornost analizi potreb otrok in mladostnikov, ki imajo čustvene in vedenjske težave in motnje. Med drugim predlagajo financiranje programov, ki bodo njihove stiske reševali celostno in na različnih ravneh ter kadrovsko in finančno okrepitev centrov za socialno delo.