V Tkalki se predstavlja Nika Rupnik

Maribor, 18. aprila - V galeriji Tkalka v Mariboru se s svojimi deli predstavlja umetnica Nika Rupnik. Na razstavi z naslovom Naris, ki jo odpirajo danes, so na ogled njene slike na platnu, risbe na pleksi steklu in grafike. Kot sporočajo iz galerije, umetnica s prepoznavnim in unikatnim slogom razširja polje slikarstva in risbe.