Na letališčih lani za 12 odstotkov več potnikov

Ljubljana, 19. aprila - Na treh slovenskih mednarodnih letališčih - Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališču Edvarda Rusjana Maribor in Letališču Portorož - so lani našteli nekaj več kot 1,4 milijona potnikov, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Velika večina potnikov je po podatkih statistikov potovala z rednimi leti, največ na relacijah med Slovenijo in Nemčijo.