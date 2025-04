Na Mittelfestu o tabujih, mejah in strahovih pred spreminjajočo se Evropo

Čedad, 19. aprila - V Čedadu v Furlaniji-Julijski krajini (FJK) bo od 18. do 27. julija potekal festival Mittelfest. V 34. izdaji so mu organizatorji dodali temo Tabuji: raziskovanje meja, strahov in možnosti za njihovo preoblikovanje v kontekstu današnje Evrope. Na programu bo 29 umetniških projektov iz 15 držav, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.