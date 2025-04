Veliki nizozemski mojstri na ogled ob 750-letnici Amsterdama

Amsterdam, 20. aprila - V Amsterdamu so ob 750-letnici mesta razstavili 75 del velikih nizozemskih mojstrov, ki so shranjena v zasebni zbirki. Razstava z naslovom Od Rembrandta do Vermeerja: Mojstrovine iz zbirke Leiden je do 24. avgusta na ogled v muzeju H'ART v središču mesta.