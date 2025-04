Depeche Mode napovedali koncertni film M

Ciudad de Mexico, 18. aprila - Angleška synth rock skupina Depeche Mode je napovedala film Depeche Mode: M, ki bo vseboval izbrane vtise in arhivsko gradivo s koncertov v Ciudad de Mexico. Posneli so jih med letoma 2023 in 2024. Film, ki naj bi v kinematografe po svetu prišel še letos, čeprav datum še ni znan, je zasnoval in režiral mehiški filmski ustvarjalec Fernando Frias.