Družina beloglavčkov v Tropski hiši Celje bogatejša za dvojčka

Celje, 19. aprila - V Tropski hiši Celje sta beloglavčka Frida in Pablo znova postala starša, tudi tokrat sta se skotila dvojčka. Beloglavček je kritično ogrožena vrsta opic Kolumbije. Med letoma 2008 in 2012 so jih strokovnjaki za proučevanje primatov umestili na listo 25 najbolj ogroženih primatov na svetu.