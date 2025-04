Pregled - svet, 15. 4. (torek)

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v ponedeljek sporočilo, da preučuje zadnji izraelski predlog za premirje v Gazi, ki ga je prejelo od Egipta. Izrael po navedbah Hamasa predlaga 45-dnevno prekinitev ognja v zameno za izpustitev polovico preostalih talcev. Odgovor napovedujejo po zaključku notranjih posvetovanj, a vztrajajo pri znanih pogojih. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade na razdejano enklavo, ki jo je danes obiskal tudi premier Benjamin Netanjahu.

ODESA - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ob nenapovedanem obisku obsodil ruske napade na ukrajinske civiliste. Ob tem je podprl mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Rutte se je v pristaniškem mestu srečal z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim, ki je pozval k pripravam tujega vojaškega kontingenta, ki bi odvračal Rusijo pred novimi napadi v primeru sklenitve mirovnega sporazuma. Ukrajina in Rusija sta nadaljevali z medsebojnimi napadi.

LUXEMBOURG - V Luksemburgu se je v ponedeljek pod vodstvom zunanjepolitične predstavnice unije Kaje Kallas in palestinskega premierja Mohamada Mustafe odvilo prvo srečanje v okviru političnega dialoga med EU in Palestinsko upravo na visoki ravni. Unija je napovedala 1,6 milijarde evrov vreden program podpore, govora je bilo tudi o nujnosti rešitve dveh držav.

LONDON/KARTUM - Na drugo obletnico začetka vojne v Sudanu je potekala mednarodna konferenca, namenjena iskanju možnosti za rešitev konflikta in izboljšanje razmer. Med udeleženci so bili ministri okrog 20 držav, ni pa bilo predstavnikov vojskujočih se strani. Medtem se še naprej vrstijo opozorila o humanitarni krizi in uničenju, ZN pa pozivajo k nujnemu ukrepanju. London je naznanil 120 milijonov funtov nove pomoči za državo. Evropska unija bo skupno namenila 522 milijonov evrov, pri čemer bo Evropska komisija dala 282 milijonov evrov, prestalo pa države članice.

WASHINGTON - Ameriška vlada namerava med drugim ukiniti prispevke ZDA za ZN in zvezo Nato, poroča časnik Washington Post, ki se sklicuje na interni dokument o proračunu za leto 2026 direktorja za proračun in načrtovanje v State Departmentu. Dokument predlaga zmanjšanje proračuna ameriškega zunanjega ministrstva za 48 odstotkov, ukinitev številnih programov in množična odpuščanja. Humanitarno pomoč tujini bi zmanjšali za 54 odstotkov, mednarodne organizacije pa bi ostale brez skupaj 90 odstotkov dosedanjih ameriških sredstev.

WASHINGTON - Ameriška vlada je v ponedeljek univerzi Harvard zamrznila 2,2 milijarde dolarjev proračunskih sredstev, potem ko je univerza zavrnila njene zahteve, ki med drugim vključujejo spremembo politike proti aktivizmu na kampusih, reformo upravljanja, spremembo politike najemanja profesorjev in vpisovanja študentov na podlagi tako imenovanih zaslug. Ministrstvo za domovinsko varnost je medtem aretiralo še enega študenta zaradi udeležbe v protestih proti izraelskemu nasilju nad Palestinci.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je salvadorskemu kolegu Nayibu Bukeleju med ponedeljkovim obiskom v Beli hiši napovedal, da bodo kmalu začeli v Salvador pošiljati tudi "domače kriminalce", poroča revija Atlantic, ki se sklicuje na video, ki je bil posnet, preden sta Trump in Bukele stopila pred novinarje v Ovalni pisarni. ZDA so se sicer zaradi deportacije salvadorskega državljana Kilmarja Armanda Abrega Garcie znašle pred ustavno krizo. Vrhovno sodišče ZDA je namreč Trumpovi vladi ukazalo, da mora omogočiti njegovo vrnitev, kar so člani vlade v ponedeljek javno zavrnili.

WASHINGTON/TEHERAN - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek Iranu znova zagrozil s posledicami, če se ne odreče možnosti razvoja jedrskega orožja. Ne izključuje niti napada na jedrske objekte. Pogovori med ZDA in Iranom glede iranskega jedrskega programa se bodo v soboto nadaljevali v Omanu, pri čemer ameriška stran poudarja pomen preverjanja bogatenja urana.

BEOGRAD - V srbskem parlamentu ob bojkotu dela opozicije poteka zasedanje, na katerem poslanci odločajo o programu in predlogu za sestavo nove vlade. Mandatar Đuro Macut je ob predstavitvi programa dejal, da je Srbija utrujena od delitev in blokad, študente pa pozval k dialogu, rekoč da je trenutno stanje treba prekiniti. Študenti medtem v Beogradu in Novem Sadu od ponedeljka vztrajajo pri blokadi sedeža srbske in vojvodinske javne radiotelevizije RTS in RTV. Gre za še enega v vrsti protestov pred javnima medijema v zadnjem času zaradi nezadovoljstva nad njunim poročanjem o protestih.

BERLIN/HANNOVER - Nemški socialdemokrati (SPD) so začeli dvotedensko glasovanje članov o koalicijski pogodbi s konservativno unijo CDU/CSU. Vodstvo stranke je v ponedeljek v Hannovru izrazilo močno podporo dogovoru, saj da Nemčija v teh časih potrebuje stabilno vlado. Jasno nasprotovanje dogovoru je medtem izrazil podmladek stranke. Okoli 358.000 članov stranke bo imelo čas do 29. aprila, da oddajo svoj glas.

WASHINGTON - Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je v ponedeljek dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin odprt za dogovor o trajnem miru z Ukrajino. Ocenil je še, da je mirovni sporazum "na vidiku".

PRIŠTINA - Kosovska skupščina je prekinila ustanovno sejo, ker poslanci niso sprejeli poročila komisije za potrditev poslanskih mandatov. Opozicija je predsedniku vlade in najmočnejše parlamentarne stranke Samoopredelitev Albinu Kurtiju pri tem očitala, da ni pravočasno odstopil, kot mu to ob prevzemu poslanskega mandata nalaga zakonodaja.

LUXEMBOURG - V EU je bilo lani zaposlenih 197,6 milijona ljudi, starih med 20 in 64 let, s čimer je stopnja zaposlenosti dosegla 75,8 odstotka, kar je največ od začetka zbiranja podatkov leta 2009.