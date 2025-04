Na Hrvaškem propalestinski protestniki prenočili v priporu

Zagreb, 15. aprila - Hrvaška policija je v ponedeljek pridržala skupino 17 propalestinskih protestnikov, ki so pred stavbo zunanjega ministrstva blokirali vhod in zahtevali ukrepanje zoper Izrael. Osmerico aktivistov so še isti dan izpustili na prostost, ostale pa danes. Vseh 17 čakajo nadaljnji sodni postopki.