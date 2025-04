Arčon v Trstu poudaril pomen sredstev urada za slovensko skupnost

Trst, 15. aprila - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je bil danes v Trstu, kjer se je sešel s predstavniki slovenske manjšine in obiskal več njihovih ustanov. Ob obisku je ocenil, da sredstva, ki jih urad za Slovence v zamejstvu in po svetu namenja manjšini, krepijo slovensko skupnost na Tržaškem. Društvom se je zahvalil za njihovo delo.

Minister je obisk začel v Slovenskem stalnem gledališču, srečal se je s predstavniki društev obeh krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO) ter Zveze slovenskih kulturnih društev. Obiskal je tudi Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Dijaški dom Srečko Kosovel in Tržaško knjižno središče, ob zaključku pa se je sešel še s predstavniki Združenja slovenskih športnih društev.

Ob tem se je društvom zahvalil za njihovo delo, ki je v veliki meri prostovoljno. "Vidim, da so sredstva, ki jih namenjamo kot urad, dobro investirana in krepijo narodno skupnost tu na Tržaškem," je dejal v izjavi za medije. Spoštuje tudi zavedanje o pomenu krepitve in ohranjanja slovenskega jezika in dejavnosti manjšine.

Arčon je še dejal, da si Slovenija ob pomoči konzulata v Trstu na vseh področjih prizadeva za uresničitev različnih projektov. "Tu so naloge zelo razdeljene, ker mogoče urad pomaga z dodatnimi programi, določena ministrstva z investicijami, največ pa se pričakuje od Furlanije - Julijske krajine in Italije, da infrastrukturno pripomoreta, da do projektov tudi pride," je pojasnil.

V uradu si po besedah ministra želijo, da bi se skupaj s celotnim zamejstvom v najboljši luči predstavili s tradicionalnim srečanjem Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in domovine Dobrodošli doma. Srečanje bo med 13. junijem in 3. julijem v Novi Gorici - evropski prestolnici kulture. "Želimo prikazati pomen Slovencev, ki živijo izven matične domovine, v zamejstvu in po svetu," je še dejal Arčon.