Bank of America v četrtletju z desetino višjim dobičkom

New York, 15. aprila - Ameriška banka Bank of America je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 7,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 10,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki banke so na medletni ravni porasli za šest odstotkov na 27,4 milijarde evrov. V banki so optimistični tudi za naprej.