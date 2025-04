Na medijskem razpisu za letos uspešnih 62 projektov

Ljubljana, 15. aprila - Na razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2025 so sredstva odobrili 62 projektom. Na področju A so največ, po 95.000 evrov, odobrili projektom podjetij Delo, Dnevnik mediji, Večer mediji, Gorenjski glas in Mladina. Na področju B bosta največ, in sicer po 120.000 evrov, prejela projekta Radio Študent in TV IDEA - KANAL 10.