Meta bo v EU umetno inteligenco razvijala s pomočjo javnih uporabniških vsebin

Washington, 15. aprila - Ameriški tehnološki velikan Meta bo v kratkem začel izboljševati svoje modele umetne inteligence za evropske uporabnike. To namerava storiti s pomočjo javnih vsebin odraslih oseb v EU, kot so objave in komentarji, ter interakcij, ki jih imajo ljudje z njihovo umetno inteligenco. Družba poudarja, da ima vsak možnost zavrniti sodelovanje.