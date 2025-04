Slovenska podjetja na poslovni obisk v Azerbajdžan

Ljubljana/Baku, 15. aprila - V Azerbajdžan danes odhaja delegacija slovenskih podjetij, ki bo v četrtek in petek spremljala ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon na njenem tamkajšnjem uradnem obisku. Krepitvi gospodarskega sodelovanja bo namenjeno tudi prvo zasedanje skupne delovne skupine za gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz Spirita.