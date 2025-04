Ljubljanska borza rahlo v zelenem

Ljubljana, 15. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,17 odstotka. Največ so pridobile delnice Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Najprometnejše so Krke in NLB, ki se prav tako dražijo. V rdečem so le delnice Petrola in Save Re.