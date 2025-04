Likovna umetnost lahko prispeva k dobremu počutju posameznika

Dunaj, 20. aprila - Glede na raziskavo je likovna umetnost tudi univerzalni spodbujevalec razpoloženja. Izsledki raziskave, ki so jih objavili v strokovni reviji Journal of Positive Psychology, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA namreč pokazali, da ima blagodejno moč na počutje posameznika že zgolj enostavno gledanje umetniških del.