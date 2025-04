Singapur, 15. aprila - Cene nafte so se danes, potem ko so se ob koncu ponedeljkovega trgovanja obrnile navzgor, sprva nižale, trenutno pa so znova rahlo v zelenem. Negotovost na trgu povzroča carinska politika ZDA in njene morebitne posledice na gospodarsko rast, s tem pa na povpraševanje po nafti.