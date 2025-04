Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil dober odstotek

Ljubljana, 14. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 1,33 odstotka na 1963,69 točke. Podražili so se vsi blue chipi, najbolj, za več kot 2,5 odstotka, ob skromnem prometu delnice Luke Koper in Petrola. Borzni posredniki so opravili za 2,3 milijona evrov poslov, od tega 920.000 evrov z delnicami NLB.