Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 14. aprila - Nad 1800 metrov je nevarnost snežnih plazov zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Snežna odeja je preobražena in izven najvišjega dela visokogorja že zjutraj zmehčana. Glavna nevarnost so plazovi mokrega snega, ki so možni že dopoldan. Čez dan se lahko sproži kakšen talni plaz, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V zadnjih dneh se je pod vplivom sonca in pomladanskih temperatur snežna odeja hitreje preobražala. Najvišje v visokogorju se je zjutraj na površju lahko naredila rahla skorja, ki se bo čez dan omehčala. Drugod je snežna odeja omočena in ponoči ni pomrznila.

Danes bo oblačno in megleno, popoldne se bodo v Julijcih začele postopno pojavljati padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2500 metrov. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrov bo sredi dneva okoli 8 stopinj Celzija, na 2500 metrov okoli 1 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno in megleno s padavinami, ki bodo popoldne nekoliko oslabele in v noči na sredo večinoma ponehale. Meja sneženja bo vztrajala na nadmorskih višinah okoli 2500 metrov. Pihal bo zmeren do močan južni veter. Temperatura na 1500 metrov bo sredi dneva okoli 8 stopinj Celzija, na 2500 metrov okoli 1 stopinj Celzija.

V torek se bo nevarnost snežnih plazov prehodno povečala in bo nad višino 1700 metrov znatna, 3. stopnje. Snežilo bo le v najvišjih predelih naših gora, drugod bo dež omočil in destabiliziral snežno odejo. Prožili se bodo plazovi mokrega snega in lahko tudi zdrsni plazovi. Lahko se tudi kje podrejo opasti. Novi sneg bo težava le na najvišjih vrhovih naših gora.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v gorah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Pihal bo zmeren veter južnih smeri. V četrtek bo oblačno, padavine se bodo čez dan vnovič okrepile.