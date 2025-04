Optimističen začetek novega tedna na borzah v Evropi

Frankfurt, 14. aprila - Tečaji vrednostnih papirjev na pomembnejših borzah v Evropi se na začetku današnjega trgovanja zvišujejo in so večinoma že nadoknadili izgube, ki so jih utrpeli v petek. Optimizem je vlagateljem vlila odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da elektronske naprave izvzame iz obsežnih carin.