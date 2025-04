Ljubljana, 14. aprila - Seja sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog programa dela in finančnega načrta bolnišnice za letos, bo danes ob 17. uri v bolnišnici v novi sejni sobi poleg jedilnice na Gosposvetski cesti 1 v Slovenj Gradcu in prek MS Teams, so sporočili iz bolnišnice.