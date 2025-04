Lakers Jamesa in Dončića v prvem krogu končnice z Minnesoto

Portland, 14. aprila - Košarkarji Los Angeles Lakers so brez obeh zvezdnikov LeBrona Jamesa in Luke Dončića izgubili zadnjo tekmo rednega dela sezone lige NBA. V Portlandu so zmagali domači Trail Blazers s 109:81. Lakers so si že pred časom zagotovili končnico in tretje mesto na zahodu, kar pomeni, da so jim zadnje tekme sezone v prvem krogu končnice prinesle Minnesoto.