Triglav po zmagi nad Dravo spet tretji v 2. SNL

Ljubljana, 13. aprila - Nogometaši Triglava so na zadnji tekmi 23. kroga 2. slovenske lige v Kranju premagali ptujsko Dravo s 4:0. Gorenjci, pri katerih so zadeli Marko Brkić, Luka Šušnjara, Stefan Radosavljević in Patrik Klančir, so tako spet skočili na tretje mesto, kjer imajo štiri točke zaostanka za vodilno Gorico.