Hapoel zmagovalec evropskega pokala, Lakovič in Tobey poražena

Las Palmas, 11. aprila - Košarkarji Hapoela iz Tel Aviva so zmagovalci evropskega pokala. V finalu so z 2:0 v zmagah premagali Gran Canario, ekipo vodi nekdanji slovenski reprezentant Jaka Lakovič, zanjo pa igra reprezentant Mike Tobey. Drugo tekmo na Kanarskih otokih so dobili z izidom 103:94.