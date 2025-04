Cerkno z novo razstavo in rekreacijsko tematsko potjo

Cerkno, 12. aprila - Mestni muzej Idrija, Zavod za turizem Cerkno in organizacijski odbor Partizanske smučine Cerkno '45 so v petek z odprtjem razstave počastili 80. obletnico prvih športnih tekem sredi vojne vihre leta 1945 v Cerknem. Predstavili so tudi novo sprehajalno tematsko pot, ki bo od nedelje obujala spomine posameznikov na čas športnih tekem med vojno.