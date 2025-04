Objavljena razpisa za digitalno preobrazbo in mikrokredite

Ljubljana, 11. aprila - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil razpis za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v vrednosti 10 milijonov evrov in razpis za spodbude za digitalno transformacijo v višini 17,8 milijona evrov. Rok za prijavo na prvi razpis je 5. maj, na drugega pa 7. maj do 14. ure.