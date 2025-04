Calum Scott v okviru turneje konec oktobra tudi v Ljubljani

Ljubljana, 13. aprila - Britanski pevec in tekstopisec Calum Scott je nedavno objavil datume svetovne turneje The Avenoir Tour, v okviru katere bo konec oktobra prvič nastopil tudi v Ljubljani. Na njej bo predstavljal novi album Avenoir, ki bo izšel septembra. Edini koncert v regiji bo 24. oktobra izvedel v ljubljanskem Media Centru, so sporočili organizatorji.