Župani haloških občin proti umestitvi vetrnic v občinah Žetale in Rogatec

Podlehnik, 11. aprila - Župani haloških občin Podlehnik, Majšperk, Videm, Cirkulane in Zavrč odločno nasprotujejo umestitvi vetrnih elektrarn na območju Loga v občinah Žetale in Rogatec. Ocenili so namreč, da bi umestitev vetrnic v okolje, ki je izjemno občutljivo, naravno in turistično dragoceno, imelo trajne negativne posledice, so sporočili iz Občine Podlehnik.