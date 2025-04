V Kinu Šiška koncert igralcev MGL in študentov AGRFT

Ljubljana, 14. aprila - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je za drevi v Kinu Šiški pripravilo koncert igralcev iz svojega ansambla in študentov ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Na koncertu z naslovom Divje bodo zazvenele glasbene uspešnice, kot so Bella Ciao, Lep poletni dan, Birds of a Feather, I will survive in Unchain my Heart.