Čez tri leta tudi oskar za oblikovanje kaskaderskih prizorov

Los Angeles, 14. aprila - Slavnostna podelitev oskarjev bo leta 2028 slavila stoletnico. Na jubilejni slovesnosti čez tri leta bodo prvič podelili tudi oskarja za dosežek v oblikovanju kaskaderskih prizorov, so nedavno sporočili iz Ameriške akademije filmskih znanosti in umetnosti, ki podeljuje te najprestižnejše in najbolj zaželene filmske nagrade.