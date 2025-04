Bowrain za začetek cikla koncertov v rudniku Sitarjevec

Litija, 12. aprila - V rov rudnika Sitarjevec v Litiji se vrača cikel sodobne eksperimentalne glasbe, ki ga bo nocoj uvedel pianist Tine Grgurević - Bowrain. Cikel so poimenovali 10 stopinj / 100 odstotkov in vanj uvrstili pet sodobnih slovenskih ustvarjalcev, ki bodo rudniški rov izrabili za svoje zvočne dogodke. Nastopi se bodo zvrstili do oktobra.