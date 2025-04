Azijske borze, razen kitajskih, ob negotovosti znova v rdečem

Tokio, 11. aprila - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se po četrtkovem odboju danes večinoma znova obrnili navzdol. Vlagatelje skrbijo trgovinske napetosti, posebej med ZDA in Kitajsko, in morebitna recesija, poročajo tuje tiskovne agencije. Borze na Kitajskem so medtem v zelenem.