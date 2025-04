V Centru Rog razstavili sodobno oblikovanje nakita

Ljubljana, 11. aprila - V Centru Rog bo v naslednjih dneh potekal Slovenski teden nakita 2025 kot osrednji nacionalni festival sodobnega oblikovanja tovrstnih okrasnih predmetov. Razstavo z naslovom Energija/Energy bodo odprli danes ob 19. uri in bo na ogled do 19. aprila. Zadnji dan razstave bodo tudi razglasili najboljše slovenske in mednarodne ustvarjalce.