Večerova osebnost Štajerske 2024 socialni delavec in reper Mišel Ristov - Amo

Maribor, 11. aprila - Večerova osebnost Štajerske leta 2024 po izboru bralk in bralcev časnika Večer je postal socialni delavec in reper Mišel Ristov - Amo. Na podelitvi v četrtek so razglasili še izjemne posameznike po posameznih področjih, to so igralka Mateja Pucko, znanstvenica Maruša Bradač, prostovoljec Silvo Pongrac, podjetnik Peter Kumer in atlet Kristjan Čeh.